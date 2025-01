Europa League, Roma-Eintracht Francoforte: i convocati di Ranieri. Presente Zalewski, chiamato anche il portiere dell'Under 18 Marcaccini (FOTO)

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma ed Eintracht Francoforte, valida per l'ultima giornata della first phase dell'Europa League. Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco non figurano ovviamente Pierluigi Gollini e Devyne Rensch, i quali non possono essere iscritti in questa fase della competizione. Presente, invece, il portiere dell'Under 18 Alessio Marcaccini, il quale sostituisce Mathew Ryan dopo l'addio. Ok anche Nicola Zalewski, al centro di voci di mercato legate a un possibile trasferimento all'Inter.

La lista dei convocati

Portieri: De Marzi, Marcaccini, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, El Shaarawy, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.