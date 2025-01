Serata di Champions League per l'Inter che affronta lo Sparta Praga in trasferta nella settima giornata della fase campionato. Anche oggi Davide Frattesi, al centro dei desideri di calciomercato della Roma, non ha iniziato la sfida da titolare: Inzaghi ha inserito il centrocampista solo al 63', al posto di Barella, sul risultato di 1-0 per i nerazzurri grazie alla rete di Lautaro Martinez al 12'.