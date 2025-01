Inter, Ausilio: "Frattesi non ha mai chiesto la cessione. Nessuna squadra si è manifestata direttamente con noi"

SKY SPORT - Prima della sfida di Champions League con lo Sparta Praga in programma questa sera il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni dei cronisti anche di Davide Frattesi, corteggiato dalla Roma sul mercato. "Frattesi non ha mai chiesto la cessione. Mai. Il mister ha fatto anche una verifica con tutta la squadra ed è giusto chiedere ai giocatori. Frattesi non ha mai chiesto esplicitamente la cessione e non ci sono squadre che si sono manifestate direttamente con noi - le sue dichiarazioni -. Frattesi ha un agente molto simpatico, è un amico ma è molto attivo. E quindi qualcosa ha mosso intorno agli interessi di questo ragazzo. Mi sembra più mediatico. Frattesi non ha giocato per problemi fisici. Frattesi non si è mai tirato indietro, anche quando non era a disposizione".