Defezione importante per la Roma di Ivan Juric in vista della sfida europea contro l'Union SG. Evan Ndicka, che aveva già saltato l'allenamento di rifinitura, non è presente nella lista dei convocati per la trasferta in Belgio. Come riferito da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, il difensore ha la febbre e per questo motivo rimarrà nella Capitale.