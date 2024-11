TOTTENHAM-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Dybala e Hummels dal 1', c'è El Shaarawy e si rivede Paredes (FOTO e VIDEO)

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli Claudio Ranieri è pronto a debuttare anche in Europa. Oggi alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium va in scena la partita tra Tottenham e Roma, valida per la quinta giornata della first phase di Europa League. Gli Spurs sono settimi in classifica con 9 punti mentre i giallorossi si trovano in ventesima posizione a quota 5. Ranieri sceglie la difesa a 3 davanti a Svilar con Mancini, Hummels e Ndicka. Sulle fasce spazio a Celik e Angelino, mentre a centrocampo si rivede Paredes in cabina di regia affiancato da Koné. Davanti Dybala ed El Shaarawy supportano Dovbyk.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TOTTENHAM: Forster, Pedro Porro, Dragusin, Davies, Gray; Bentancur, Sarr, Kulusevski; Johnson, Solanke, Son.

A disp.: Austin, Whiteman, Udogie, Hardy, King, Bissouma, Bergvall, Maddison, Olusesi, Williams-Barnett, Werner.

All.: Postecoglu.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes; Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

A disp.: Marin, Ryan, Cristante, Pellegrini, Saud, Soulé, Le Fée, Baldanzi, Saelemaekers, Zalewski, Pisilli, Sangaré.

All.: Ranieri.

Arbitro: Nyberg. Assistenti: Beigi - Söderkvist. IV Uomo: Ladebäck. VAR: van Boekel. AVAR: Ruperti.

PREPARTITA

19.54 - Anche la Roma comunica le scelte di Ranieri:

19.45 - L'Uefa annuncia le formazioni ufficiali. Roma in campo così: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes; Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

18:56 - Ecco una panoramica del Tottenham Hotspur Stadium.