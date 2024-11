Tottenham-Roma: giallorossi arrivati allo stadio in ritardo per il traffico

Dopo il ko di Napoli, la Roma fa tappa a Londra per sfidare il Tottenham nella quinta giornata della fase campionato di Europa League. Ma c'è subito un imprevisto per i giallorossi: secondo quanto raccontato dal giornalista Angelo Mangiante, la Roma è arrivata in ritardo al Tottenham Hotspur Stadium poiché il pullman è rimasto imbottigliato nel traffico di Londra e ha impiegato circa un'ora e mezza per raggiungere l'impianto sportivo. Intorno alle 20.25, infatti, la squadra non era ancora in campo per effettuare il consueto riscaldamento pre-partita.

(Sky Sport)