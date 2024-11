Europa League, la Lazio la vince alla fine: con il Porto è 2-1. Il Tottenham crolla contro il Galatasaray, l'AZ batte il Fenerbahce di Mou

In scena la quarta giornata del girone unico di Europa League. Dopo lo scialbo 1-1 della Roma contro l'Union Saint-Gilloise, alle 21:00 è stato il turno della Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti battono all'ultimo respiro il Porto 2-1 e salgono a 12 punti in classifica. Sconfitta, invece, per il Fenerbahce di José Mourinho, che perde 3-1 in casa dell'AZ Alkmaar. Alle 18:45 si è giocato anche il match tra Galatasaray e Tottenham, prossimo avversario della Roma. Gli Spurs crollano 3-2 sotto i colpi degli ex Serie A Osimhen e Mertens.

I risultati finali

Eintracht Francoforte-Slavia Praga 1-0 (53' Marmoush)

Bodo Glimt-Qarabag 1-2 (22' Bayramov, 41' Berg, 69' Zoubir)

Steaua-Midtjylland 2-0 (16' Tanase, 46' Birligea)

Galatasaray-Tottenham 3-2 (6' Akgun, 18' Lankshear, 32' e 39' Osimhen, 69' Solanke)

Elfsborg-Sporting Braga 1-1 (67' Ouma autogol, 84' Holten)

Nizza-Twente 2-2 (8' Rots, 60' Lammers, 66' Boga, 88' Cho)

Olympiakos- Rangers 1-1 (56' El Kaabi, 64' Dessers)

Ludogorets- Athletic Bilbao 1-2 (20' dos Santos Oliveira do, 73' Williams, 74' Serrano)

Ajax-Maccabi Tel Aviv 5-0 (14' Traore, 27' Taylor, 39' Godts, 61' Brobbey, 69' Fitz-Jim)

AZ Alkmaar-Fenerbahce 3-1 (59' Daal, 70' En-Nesyri, 75' Smit, 87' Kasius)

Dinamo Kiev-Ferencvaros 0-4 (54' e 67' Varga, 56' Zachariassen, 76' Saldanha)

Rigas-Anderlecht 1-1 (85' Stroeykens, 96' Ndiaye autogol)

Viktoria Plzen-Real Sociedad 2-1 (13' Adu, 35' Oskarsson, 91' Vasulin)

Manchester United-PAOK 2-0 (50' e 77' Diallo)

Lazio-Porto 2-1 (51' Romagnoli, 66' Eustaquio, 92' Pedro)

Hoffenheim-Lione 2-2 (47' Gendrey, 66' Da Silva Santos, 94' Lacazette, 96' Tohumcu)