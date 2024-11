Europa League, UNION SG-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Hummels in panchina, Cristante centrale. Davanti Shomurodov

In difficoltà in campionato, la Roma scende in campo in Europa League. Dopo un pareggio, una sconfitta e una vittoria nella competizione, i giallorossi sono ospiti dell'Union Saint Gilloise alle 18.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Juric, che deve far a meno di Hermoso e Ndicka, sceglie il turnover: il tecnico preferisce schierare Cristante al centro della difesa con Mancini e Angeliño ai lati, lasciando in panchina Hummels. In mezzo al campo spazio ancora a Koné e Le Fée, sugli esterni Juric schiera Celik ed El Shaarawy. Davanti un turno di riposo a Dybala e Dovbyk: sulla trequarti Baldanzi e Pellegrini supportano Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UNION SG: Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili, Vanhoutte, Sadiki, Machida; Ivanovic, Fuseini.

A disp.: Chambaere, Imbrechts, Rasmussen, Van De Perre, Kabangu, Ait El Hadj, Rodriguez, Boufal, Berradi, Leysen.

All.: Pocognoli.

ROMA: Svilar; Mancini, Cristante, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov.

A disp.: Marin, Ryan, Dovbyk, Saud, Hummels, Paredes, Soulé, Dybala, Zalewski, Pisilli, Sangaré.

All.: Juric.

Arbitro: Brisard. Assistenti: Auger - Pages. IV uomo: Vernice. VAR: Delajod. AVAR: Lissorgue.

PREPARTITA

17.40 - La Roma comunica le scelte di Juric:

17.33 - L'Uefa annuncia le formazioni ufficiali. Così la Roma in campo: Svilar; Mancini, Cristante, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov.