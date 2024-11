Champions League, l'Atalanta trionfa in Germania: con lo Stoccarda finisce 0-2. L'Inter supera l'Arsenal, l'Atletico Madrid batte il PSG

In scena la quarta giornata del girone unico del nuovo format della Champions League. Dopo aver assistito alle partite di Juventus, Milan e Bologna, disputate ieri, questa sera è stato il turno di Inter ed Atalanta che hanno affrontato rispettivamente Arsenal e Stoccarda. A San Siro finisce 1-0 per la formazione di Simone Inzaghi, a decidere è il calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu. Anche la Dea trionfa in Germania e conquista 3 punti pesantissimi grazie ai gol di Ademola Lookman e Nicolò Zaniolo. Il big match di serata tra PSG e Atletico Madrid, invece, termina 1-2 in favore dei Colchoneros. Al gol di Warren Zaire Emery, rispondono l'ex Udinese Nahuel Molina e Angel Correa.

I risultati finali:

Shakhtar Donetsk-Young Boys 2-1 (27' Imeri, 31' Zubkov, 41' Sudakov)

Club Brugge-Aston Villa 1-0 (52' Vanaken)

Feyenoord-Salisburgo 1-3 (47' e 58' Konate, 81' Hadj Moussa, 86' Guindo)

PSG-Atletico Madrid 1-2 (14' Zaire Emery, 18' Molina, 93' Correa)

Bayern Monaco-Benfica 1-0 (67' Musiala)

Sparta Praga-Brest 1-2 (37' Fernandes, 80' Doumbia, 92' Olatunji)

Stella Rossa-Barcellona 2-5 (13' Martinez, 27' Wamangituka, 43' e 53' Lewandovski, 55' Raphinha, 76' Fermin Lopez, 84' Milson)

Inter-Arsenal 1-0 (49' Calhanoglu)

Stoccarda-Atalanta 0-2 (51' Lookman, 88' Zaniolo)