Champions League, il Milan vince al Bernabeu: 3-1 al Real. La Juve pareggia col Lille, ko Bologna col Monaco

In scena la quarta gara della fase campionato di Champions League. Al Santiago Bernabeu vince il Milan: i rossoneri battono 3-1 il Real Madrid, a cui nella ripresa è stato annullato un gol siglato da Rudiger. In gol per il Milan Thiaw, Morata e Reijnders. Pareggia, invece, la Juventus in casa del Lille: Vlahovic dal dischetto risponde alla rete del vantaggio di David. Al Dall'Ara il Bologna esce sconfitto: il Monaco passa 1-0 grazie al gol di Kehrer.

I risultati finali:

PSV-Girona 4-0

Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria 1-4

Bologna-Monaco 0-1

Borussia Dortmund-Sturm Graz 1-0

Celtic-Lipsia 3-1

Lille-Juventus 1-1

Liverpool-Bayer Leverkusen 4-0

Sporting-Manchester City 4-1

Real Madrid-Milan 1-3