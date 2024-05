VIDEO - De Rossi: "Serve la partita perfetta. Forza mentale, pazienza e cuore"

Daniele De Rossi indica la strada: forza mentale, pazienza e cuore per provare a battere il Bayer Leverkusen. Dopo il 2-0 dei tedeschi all'andata, la Roma domani sera è di scena alla BayArena nella semifinale di ritorno di Europa League. Alla vigilia il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza anche di ciò che serve per ribaltare il risultato: "Forse tre componenti non bastano, ma a volte ne basta una o due. Forza mentale, un po' di pazienza e tanta attenzione, senza andare a parlare dei gesti tecnici. Non c'è più margine di errore, non possiamo più sbagliare. Soprattutto a questi livelli gli errori si pagano. Il bello è che non era una finale, quindi possiamo rimediare ad alcuni errori fatti in alcuni momenti della partita in cui eravamo alla pari con loro. Abbiamo ancora margine, ma è l'ultima volta. Se fosse stata una finale avremmo già perso e fatto i complimenti agli avversari, glieli abbiamo fatti ma abbiamo una chance per provare ad essere perfetti contro una squadra che non perde da 47 partite e tra queste ha giocato 2-3 volte contro quelli che stasera giocheranno una semifinale di Champions e contro quelli che ieri sono andati in finale di Champions, vuol dire che è una squadra speciale e glielo riconosciamo. In queste 47 partite ci sono state squadre che hanno rischiato di vincere contro di loro e hanno fatto buone partite, anche in Europa League hanno rischiato di andare fuori. C'è necessità forte di fare una partita perfetta, sono una squadra difficile da affrontare. E per essere perfetti devi essere forte di testa, avere pazienza e avere un grande cuore, oltre alle cose strettamente calcistiche".