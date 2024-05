Dopo il ko per 2-0 all'Olimpico, domani sera la Roma fa visita al Bayer Leverkusen nella semifinale di ritorno di Europa League per staccare il pass per la finale di Dublino. Alla vigilia, dopo la rifinitura a Trigoria, la Roma ha raggiunto Leverkusen e alle 18.30 circa Daniele De Rossi e Mile Svilar interverranno in conferenza stampa alla BayArena. LAROMA24.IT seguirà in diretta l'evento.