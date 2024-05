VIDEO - De Rossi: "Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo. Voglio parlare con Dybala"

Capitolo Paulo Dybala. Alla vigilia del ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma domani sera alla BayArena, dopo il 2-0 dei tedeschi all'andata, De Rossi deve valutare anche le condizioni di Dybala, alle prese con un affaticamento. "Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo - ha assicurato il tecnico in conferenza stampa -. Farò le valutazioni con i giocatori, con il dottore e con lo staff sanitario ma non in vista di Bergamo, ma in vista di come starà il giocatore e della prestazione che mi può fornire. Oggi nella rifinitura dopo 10 minuti siete usciti. Dobbiamo valutare bene come sta e come stanno gli altri. Sono passati un paio di giorni. Non faremo valutazioni in vista di domenica, questa è una partita così importante per noi che non possiamo sottovalutarla o dare la precedenza ad un'altra partita che verrà dopo. Voglio parlare con lui e con il dottore, vogliamo capire delle cose. Qualche altre cosa non voglio dirvela".