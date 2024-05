Roma in viaggio verso Leverkusen: c'è Dybala (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 21 la Roma affronterà il Bayer Leverkusen nel ritorno della semifinale di Europa League e, dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura in mattinata, nel pomeriggio odierno i giallorossi partiranno per la Germania. Ecco gli aggiornamenti in diretta sul viaggio della squadra.

16:06 - La Roma è in partenza per Leverkusen: presente Paulo Dybala, il quale si è allenato con il resto del gruppo in mattinata.