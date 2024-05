Trigoria: Dybala in gruppo nella rifinitura (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - Domani la Roma sarà di scena alla BayArena per tentare di ribaltare lo 0-2 dell'andata contro il Bayer di Xabi Alonso. In mattinata la squadra giallorossa svolgerà la rifinitura a Trigoria prima di partire per la Germania dove, nel tardo pomeriggio, ci sarà la conferenza stampa di De Rossi insieme a Svilar.

12.20 - A seguire la squadra passa a svolgere il consueto torello prima che finisca lo spazio aperto alla stampa.

12.10 - Al via la seduta con esercizi di mobilità.

11.50 - I primi ad entrare in campo sono Celik e Kristensen che anticipano il resto della squadra.