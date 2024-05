Oggi si gioca allo Stadio Olimpico il primo atto del duello tra Roma e Bayer Leverkusen, valido per la semifinale di Europa League. L’atmosfera è caldissima e ancora una volta si è registrato il sold out. Tra i vari striscioni esposti, nel corso del secondo tempo ne è spuntato uno in Tribuna Tevere contro la Lega Serie A: "Lega Calcio Serie A, antiromanisti addestrati".