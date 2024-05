Europa League, ROMA-BAYER LEVERKUSEN: le probabili formazioni. Tornano Smalling e Lukaku, a destra Karsdorp

Torna di scena l'Europa League. Allo Stadio Olimpico, alle 21.00, la Roma riceve il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione di Germania e imbattuto in stagione, nella semifinale d'andata della competizione europea. Daniele De Rossi ritrova Smalling e Lukaku, ma perde per squalifica Celik. Davanti a Svilar in porta il tecnico sceglie proprio Smalling con Mancini, a destra spazio a Karsdorp e a sinistra a Spinazzola. Centrocampo tipo con Cristante e Pellegrini ai lati di Paredes in regia, davanti Dybala ed El Shaarawy supportano Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

BAYER LEVERKUSEN: Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

All.: Xabi Alonso.

Arbitro: Letexier. Assistenti: Mugnier - Rahmouni. IV uomo: Obrenovic. VAR: Brisard. AVAR: Delajod.