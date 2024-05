Oggi si gioca allo Stadio Olimpico il primo atto del duello tra Roma e Bayer Leverkusen, valido per la semifinale di Europa League. L’atmosfera è caldissima e ancora una volta si è registrato il sold out. Poco prima del calcio d’inizio, i tifosi giallorossi hanno esposto in Curva Sud una splendida coreografia realizzata con dei cartoncini: "Avanziamo!".

Successivamente in Tribuna Tevere è spuntato un altro striscione: "Anche con i venti contrari, avanti Roma!".