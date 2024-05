Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Roma squadra completa e di qualità, non dobbiamo abbassare la guardia. Possibile forfait di Dybala? C'è Baldanzi" (VIDEO)

SKY SPORT - Dopo aver parlato in conferenza stampa, Xabi Alonso ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva alla vigilia di Bayer Leverkusen-Roma, partita valida per il ritorno della semifinale di Europa League. Ecco le dichiarazioni del tecnico delle Aspirine: "Abbiamo avuto una crescita importante, ma non penso troppo a questo. Mi concentro di più su quanto ci aspetta domani contro la Roma. L'anno scorso ci è servito come esperienza: siamo molto cauti e concentrati sul risultato, non dobbiamo abbassare la guardia. Non dovremo solo difendere, bensì dovremo anche attaccare. Dobbiamo aver chiaro cosa fare per provarli a colpire. La Roma è una squadra molto completa, con De Rossi ha avuto un'evoluzione e se è in semifinale è perché ha grandi calciatori. Li conosciamo bene, la settimana scorsa è stata una buona lezione per quello che ci aspetterà domani".

L’eventuale assenza di Dybala?

“Nel caso mancherebbe un giocatore importante, ma potrebbe giocare Baldanzi. Ha giocato bene contro la Juventus, è un ragazzo giovane. Loro hanno tante opzioni, possono giocare con due punte, con Abraham, Azmoun o Lukaku. Hanno flessibilità e giocatori di qualità. Siamo preparati ad affrontare scenari diversi”.

