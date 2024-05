Conferenza stampa, Xabi Alonso: "Non dobbiamo solo difenderci, un gol può cambiare tutto" - Tapsoba: "Abbiamo sofferto molto dopo l'eliminazione dell'anno scorso"

L'attesa sta per terminare. Domani alle ore 21 andrà in scena alla BayArena il ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma, con i tedeschi in vantaggio per 2-0 dopo il risultato dell'andata. Alla vigilia del match Xabi Alonso ed Edmond Tapsoba, rispettivamente allenatore e difensore delle Aspirine, interverranno in conferenza stampa alle ore 13:30 per presentare la partita e rispondere alle domande dei cronisti.

L'intervento di Xabi Alonso

Difenderà il risultato o cercherà di vincere?

"Proveremo a giocare una buona partita sia con il pallone sia senza. Siamo preparati, non dobbiamo solamente difenderci. Il match di ritorno è sempre pericoloso, indipendentemente dal risultato ottenuto all'andata. Un gol può cambiare rapidamente la situazione. Dobbiamo essere concentrati fin dall'inizio. Vogliamo essere aggressivi, controllare il gioco e difendere da squadra. Mi aspetto che la Roma arrivi con la speranza di qualificarsi".

L'eliminazione della passata stagione?

"Non abbiamo dimenticato il dolore dello scorso anno. Dobbiamo usare questa energia per poter festeggiare con i tifosi alla fine. Saremo concentrati per tutti i 90 minuti, vogliamo meritarci la vittoria e raggiungere la finale a Dublino".

Che atmosfera si aspetta?

"Domani sarà una partita fantastica, con un'atmosfera fantastica. E' la semifinale di Europa League, è uno spettacolo. Ricordo ancora l'accoglienza dei tifosi sulla Bismarckstrasse l'anno scorso, è stato incredibile".

L'intervento di Tapsoba

Giocherete una partita differente rispetto all'andata?

"Giocheremo come sempre. Ogni match è difficile, quindi affrontiamo ogni partita allo stesso modo. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo avuto così tanto successo in questa stagione".

L'eliminazione della passata stagione?

"La scorsa stagione abbiamo visto quanto hanno sofferto i tifosi dopo la gara di ritorno. Quest'anno vogliamo andare in finale per ricompensarli. Affronteremo il ritorno come una partita normale, ci comporteremo come se la gara ricominciasse dall'inizio e lotteremo per la vittoria. Arrivare in finale significherebbe tanto per noi. Abbiamo sofferto molto dopo la gara di ritorno dello scorso anno. Per noi è un sogno andare a Dublino e domani daremo il massimo”.