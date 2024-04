VIDEO - Dybala: "Sto bene". E la scaramanzia di DDR colpisce ancora: "Non lo diciamo..."

"In questo momento mi sento benissimo, credo di essermi allenato bene in settimana", dice Paulo Dybala in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera in casa rossonera. Immediata la risposta scaramantica di Daniele De Rossi al suo fianco in sala stampa a San Siro: "Non lo diciamo, l'ultima volta...". E il mister sorride.