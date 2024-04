Milan-Roma: in ritardo la conferenza stampa di De Rossi e Dybala

Dopo il derby vinto, spazio all'Europa League. Domani sera la Roma è ospite del Milan a San Siro nel primo atto dei quarti di finale della competizione europea. Alla vigilia del match direttamente da San Siro il tecnico giallorosso Daniele De Rossi e Paulo Dybala interverranno in conferenza stampa in ritardo di circa 20 minuti rispetto alle 19.15, orario precedentemente fissato. LAROMA24.IT seguirà in diretta l'evento.