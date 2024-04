VIDEO - Dybala: "Speriamo di continuare con De Rossi. Futuro? Vedremo con la società"

Capitolo futuro di Paulo Dybala. Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera a San Siro, l'argentino affronta anche la questione futuro in giallorosso. "Con Daniele ci troviamo benissimo, ovviamente alcune scelte non dipendono da me né da lui. È un lavoro della società. Siamo contenti del lavoro che sta facendo e tutti state vedendo il risultato. Ci farebbe piacere continuare a lavorare con lui - le dichiarazioni della Joya su De Rossi -. Sul mio futuro dovremo parlare con la società e sapere quali intenzioni ha, ma adesso dobbiamo parlare della partita e dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo perché è un momento molto positivo. Abbiamo molte partite difficili e importanti per il nostro futuro, tutti sappiamo quale competizione vogliamo giocare il prossimo anno".