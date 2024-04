Roma-Milan, problemi al ginocchio per Lukaku: dopo il match controlli a Villa Stuart

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dura, però, 29 minuti la partita di Romelu Lukaku: l'attaccante belga, protagonista dell'azione che ha portato al secondo gol della Roma firmato da Dybala, ha accusato un problema fisico ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto è subentrato Tammy Abraham.

Come riportato dal giornalista dell'emittente televisiva Angelo Mangiante, per Lukaku si tratta di un problema al ginocchio: l'attaccante belga subito dopo il match si recherà nella clinica di Villa Stuart per effettuare dei controlli.

(Sky Sport)