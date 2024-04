Roma-Milan: Musah in vantaggio su Bennacer. Ibrahimovic in albergo con la squadra

Con la Roma che non dovrebbe presentare novità di formazione rispetto all'andata, fatta eccezione per Bove che sostituirà lo squalificato Cristante, almeno una novità invece potrebbe presentarla Pioli nel suo Milan.

Oltre al ballottaggio al centro tra Gabbia, in vantaggio, e Thiaw per affiancare il rientrante Tomori viene segnalato il sorpasso di Musah su Bennacer come partner di Reijnders in mezzo. Davanti conferma per Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dietro Giroud.

In più, come fa sapere su 'X' Daniele Longo, non sarà presente Cardinale sugli spalti dell'Olimpico.

In mattinata, poi, è stata notata la presenza di Zlatan Ibrahimovic nell'albergo a Roma dove alloggia il Milan. Insieme allo svedese c'erano anche l'ad Furlani e il capo dello scouting Moncada.

