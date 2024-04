ROMA-MILAN, le probabili formazioni dei quotidiani: Bove dal 1', in attacco Lukaku e Dybala

Questa sera alle 21.00 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan. La vincente se la vedrà in semifinale contro una tra Bayer Leverkusen e West Ham. In porta ci sarà l'ormai fedelissimo Svilar, la difesa sarà composta, data l'assenza forzata di Ndicka, da Celik, Mancini, Smalling e Spinazzola. Bove partirà titolare a sostituire Cristante e insieme a lui a comporre il centrocampo ci saranno El Shaarawy, Paredes e Pellegrini. In attacco Dybala e Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku.

CORRIERE DELLO SPORT -Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku.

TUTTOSPORT -Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy,

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku.

IL TEMPO -Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku.