Roma-Milan, la maglia di Mancini per Mattia Giani: "Per sempre con noi" (FOTO)

Una maglia per Mattia Giani. Durante il riscaldamento prima del fischio d'inizio di Roma-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in scena allo Stadio Olimpico, Gianluca Mancini indossa una maglia in memoria di Giani, il calciatore del Castelfiorentino United scomparso a 26 anni per un malore accusato durante il match contro il Lanciotto Campi. "Ciao Mattia, per sempre con noi", la scritta sulla maglia indossata dal difensore giallorosso. Giani, infatti, era il fratello del fidanzato della sorella del difensore giallorosso.