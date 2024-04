Lutto nel mondo del calcio: è morto Mattia Giani. Si era sentito male in campo

È stato un weekend complicato per il calcio italiano. Oltre allo spavento per il malore occorso ad Evan Ndicka, arrivano purtroppo notizie terribili dalle serie minori. È morto, infatti, Mattia Giani, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United che domenica si era sentito male in campo. L’attaccante era crollato al 14esimo del primo tempo del match contro il Lanciotto Campi nello stadio comunale di Campi Bisenzio, nel Fiorentino, durante la partita del campionato di Eccellenza toscana.

(ilfattoquotidiano.it)

