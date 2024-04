Milan-Roma: squadra arrivata a Milano (FOTO e VIDEO)

Terminato l'allenamento di rifinitura, la Roma partirà nel pomeriggio per Milano, dove domani alle ore 21 andrà in scena la delicatissima partita contro il Milan, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Una volta giunti nel capoluogo lombardo, i giallorossi si dirigeranno subito a San Siro e alle 19:15 si terrà la conferenza stampa di De Rossi e Dybala. Ecco gli aggiornamenti in diretta sul viaggio dei capitolini.

18.45 - La Roma è atterrata all'aeroporto di Milano Malpensa, ora si dirigerà a San Siro.

17:28 - La Roma è in partenza per Milano. Presente con la squadra anche Mancini, il quale si è allenato con il resto del gruppo nonostante non sia al top della condizione fisica.