Trigoria, Mancini in gruppo. Differenziato per Azmoun (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - È la vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League, domani la Roma sarà di scena a San Siro per affrontare il Milan nei primi 90'. Alle 12.30, a Trigoria, la squadra giallorossa svolgerà la seduta di rifinitura prima di partire per Milano dove, alle 19.15, parleranno De Rossi e Dybala in conferenza stampa.

13.20 - Terminata la prima parte della seduta, la squadra svolge un torello con tutti i giocatori coinvolti.

13.10 - Attivazione per la squadra che prevede esercizi di mobilità e tecnici.

13.00 - La squadra scende in campo per iniziare la rifinitura. Mancini regolarmente in gruppo.

12.25 - In attesa dell'ingresso della squadra, si nota Azmoun svolgere il proprio programma di lavoro differenziato su un campo adiacente.