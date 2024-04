Paulo Sousa: "Il Milan ha più risorse della Roma, sono curioso di vedere cosa farà De Rossi"

SKY SPORT - A poche ore dal fischio di inizio di Milan-Roma, l'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare e ha anticipato i temi della gara. Ecco le parole dell'allenatore portoghese:

"In questo punto della stagione sono entrambe in un momento favorevole, tecnicamente e a livello individuale penso che il Milan abbia più risorse della Roma. Penso che giocheranno a specchio, giocando in casa penso che il Milan presserà maggiormente, probabilmente presseranno a sprazzi. Il Milan è molto forte nelle transizioni. Sono curioso di vedere come De Rossi preparerà il match. Sarà anche importante la gestione di Dybala, è un giocatore importante per la Roma".