Europa League, MILAN-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Smalling dal 1' con Mancini. Squadra a San Siro (FOTO e VIDEO)

In scena l'Europa League, dopo il derby vinto. Alle 21.00 la Roma è ospite del Milan di Stefano Pioli a San Siro nel primo atto dei quarti di finale della competizione europea. Pochi dubbi di formazione per Daniele De Rossi: al centro della difesa Smalling, favorito su Llorente, dovrebbe affiancare Mancini, sulle fasce spazio a Celik e al ritorno dall'inizio di Spinazzola. In mezzo al campo Cristante e Pellegrini ai lati di Paredes in cabina di regia. Davanti Dybala ed El Shaarawy supportano Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disp.: Sportiello, Nava, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Zeroli, Batesaghi.

All.: Pioli.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, João Costa, Angeliño.

All.: De Rossi.

Arbitro: Turpin. Assistenti: Danos - Finjean. IV uomo: Buquet. VAR: Brisard. AVAR: Delajod.

PREPARTITA

19.51 - Anche la Roma annuncia le scelte di De Rossi:

19.45 - L'Uefa annuncia le formazioni ufficiali. Roma in campo così: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

19.44 - L'arrivo della Roma allo stadio: