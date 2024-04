Milan-Roma: la moviola. Proteste dei rossoneri per un possibile fuorigioco di Lukaku nell'azione che porta al corner e al gol di Mancini

Allo Stadio San Siro va in scena Milan-Roma, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. L’arbitro della partita è il francese Turpin, il quale è affiancato dagli assistenti Danos e Finjean. Il IV uomo è Buquet, mentre al VAR c’è Brisard. L’AVAR, invece, è Delajod.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

16' - Proteste del Milan per un possibile fuorigioco di Lukaku nell'azione che porta al calcio d'angolo da cui nasce il gol dello 0-1 firmato da Mancini. Né l'arbitro né il guardalinee segnalano l'eventuale offside, motivo per cui il corner viene battuto regolarmente e la Roma passa in vantaggio. Ammonito Pioli per proteste.