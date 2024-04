Milan-Roma, i tifosi giallorossi ricordano Antonio De Falchi: "Figlio della lupa, orgoglio dei suoi ultras!" (FOTO)

A San Siro sta andando in scena il delicatissimo derby italiano tra Milan e Roma, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Allo stadio c'è un'atmosfera davvero pazzesca e a sostenere gli uomini di De Rossi sono presenti circa 5000 tifosi, i quali hanno ricordato a inizio partita Antonio De Falchi, il giovane sostenitore giallorosso morto il 4 giugno del 1989 durante una trasferta a Milano per assistere proprio a un Milan-Roma: "Per Antonio, figlio della lupa, orgoglio dei suoi ultras!", lo striscione comparso nel settore ospiti e firmato dal gruppo Curva Sud.