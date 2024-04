Milan-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e lo fa in grande stile: oggi alle ore 21 lo Stadio San Siro sarà teatro del derby italiano tra Milan e Roma, valido per l'andata dei quarti di finale. C'è tantissima attesa per questa sfida e la vincente se la vedrà in semifinale contro una tra Bayer Leverkusen e West Ham. I rossoneri sono in forma smagliante: 7 vittorie consecutive tra tutte le competizioni e secondo posto in Serie A blindato. Anche i giallorossi stanno vivendo un buon momento e il successo per 1-0 nel derby potrebbe rappresentare una spinta in più in vista della gara odierna. In questa stagione il Milan ha battuto la Roma in entrambe le partite di campionato (1-2 all'Olimpico e 3-1 a San Siro con conseguente esonero di José Mourinho) e per i capitolini si tratta di un vero e proprio tabù: l'ultima vittoria contro i meneghini risale addirittura al 27 ottobre 2019 (2-1 con gol di Dzeko e Zaniolo) e da quel momento sono arrivate 6 sconfitte e 3 pareggi.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il big match europeo. Milan-Roma infatti sarà trasmesso su DAZN, Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252) e anche in chiaro su Rai 1. Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go, Rai Play e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Diffidati Roma: Cristante, Paredes, Spinazzola. Squalificati Roma: Ndicka.

LE QUOTE

MILAN-ROMA 1 X 2 EUROBET 1.75 3.60 4.70 SISAL 1.80 3.50 4.75 PLANETWIN365 1.80 3.50 4.55 SNAI 1.80 3.60 4.75

