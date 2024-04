Europa League, ROMA-MILAN: le probabili formazioni. Ancora Smalling in difesa, Bove a centrocampo (FOTO)

Roma-Milan, secondo atto. Dopo la vittoria per 1-0 dei giallorossi nella gara d'andata grazie ad una rete di Mancini, la Roma ospita la squadra di Stefano Pioli nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Daniele De Rossi dovrebbe confermare la formazione vista già all'andata fatta eccezione per lo squalificato Cristante. Davanti a Svilar Mancini e Smalling compongono la coppia centrale, Celik e Spinazzola completano la linea difensiva. In mezzo al campo Bove sostituisce Cristante, davanti El Shaarawy - ancora a destra per contenere la fascia sinistra rossonera - e Dybala supportano Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

All.: De Rossi.

MILAN: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

All.: Pioli.

Arbitro: Marciniak. Assistenti: Listkiewicz - Kupsik. IV uomo: Raczkowski. VAR: Kwiatkowski. AVAR: Frankowski.

PREPARTITA

19.25 - Tutto pronto nello spogliatoio della Roma: