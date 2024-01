Europa League, la nota della Roma sul playoff: trasferte vietate per le tifoserie di Roma e Feyenoord

Come anticipato in giornata da LAROMA24.IT, saranno vietate le trasferte per i tifosi di Roma e Feyenoord nel doppio confronto in Europa League: i due club si sfideranno nel playoff della competizione con andata in programma il 15 febbraio al De Kuip e il ritorno previsto per il 22 febbraio allo Stadio Olimpico. Arriva anche il comunicato ufficiale della Roma che conferma che non sarà consentita la vendita dei tagliandi di Feyenoord-Roma ai residenti in Italia e di Roma-Feyenoord ai residenti in Olanda. La nota del club giallorosso:

"L’AS Roma comunica che, in base alle indicazioni trasmesse dalle Autorità competenti italiane e olandesi, non sarà consentita la vendita dei tagliandi di Feyenoord-Roma ai residenti in Italia e di Roma-Feyenoord ai residenti nei Paesi Bassi".

Anche il Feyenoord pubblica un comunicato ufficiale sulla doppia sfida contro la Roma:

"Il Feyenoord e l'AS Roma, che si affronteranno il 15 febbraio al De Kuip e il 22 febbraio allo Stadio Olimpico negli spareggi di Europa League, sono stati informati questa settimana dalle autorità italiane che nessun tifoso del Feyenoord sarà il benvenuto a Roma per il cosiddetto ritorno della battaglia.

La decisione è stata presa dal Ministero degli Interni italiano, il cosiddetto triangolo (sindaco, questore e procuratore capo) e il club non ritengono responsabile accogliere i tifosi italiani al De Kuip. Questo sia dal punto di vista della sicurezza che, per il Feyenoord, della sportività.

La vendita dei biglietti per la partita in casa inizierà a breve".

