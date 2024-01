Roma-Feyenoord: stop alle trasferte di entrambe le tifoserie

Come accaduto già lo scorso anno, anche per questa stagione saranno vietate le trasferte per i tifosi di Roma e Feyenoord in vista delle gare valevoli per i playoff di Europa League. I due club, infatti, sono stati preallertati. Secondo quanto raccolto dalla redazione de LAROMA24.IT, è in arrivo la decisione ufficiale sul divieto di vendita dei biglietti per i settori ospiti di Roma e di Rotterdam. Quindi i tifosi romanisti non potranno accedere al De Kuip (15 febbraio) e lo stesso non potranno fare i tifosi del Feyenoord all'Olimpico (22 febbraio).

