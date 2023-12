Europa League, pari per il Servette in campionato: 1-1 in casa del Losanna

In campo, in serata, in Super League il Servette, avversario della Roma nel girone di Europa League. La squadra di Weiler pareggia in casa del Losanna nella 17esima giornata di campionato: termina 1-1. Ad inizio partita il Servette si porta avanti con la rete di Bolla, ma al 72' il Losanna agguanta il pari grazie al gol di Kalu che chiude la sfida sull'1-1. Con questo risultato il Servette raggiunge quota 30 punti in classifica, come Zurigo (che ha due partite in meno) e San Gallo.