Slavia Praga-Roma, Zalewski recuperato: il calciatore ha dato disponibilità a Mourinho per partire titolare

Manca sempre meno a Slavia Praga-Roma, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e in programma oggi alle ore 18:45. José Mourinho può sorridere infatti Nicola Zalewski ha smaltito l'influenza che lo ha colpito nelle scorse ore e, secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha dato piena disponibilità al tecnico per partire titolare. La decisione finale sarà presa dallo Special One, anche se al momento Stephan El Shaarawy sembra essere favorito.

