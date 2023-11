SLAVIA PRAGA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Celik ed El Shaarawy sulla fasce, davanti c'è Belotti con Lukaku

Obiettivo qualificazione per la Roma, che va a Praga per blindare il primo posto nel girone di Europa League e arrivare con maggiore serenità al derby. Non si risparmia Josè Mourinho. In porta torna Svilar, selte obbligate in difesa con Mancini, Llorente e Ndicka. A destra Celik, dall'altra parte ballottaggio tra El Shaarawy e Zalewski, alle prese con problemi influenzali. In mezzo al campo il trio Cristante, Paredes, Bove. Davanti la coppia Lukaku-Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Lukaku, Belotti

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Lukaku, Belotti

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Lukaku, Belotti

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Lukaku, Belotti