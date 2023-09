Non potrà seguire l'esordio europeo della sua Roma dalla panchina Josè Mourinho, squalificato 4 giornate dopo i fatti della finale di Budapest nei confronti dell'arbitro Taylor. Lo Special One, a differenza di altre volte, ha deciso di seguire il match dalla tribuna, in panchina il vice Salvatore Foti.

(foto: Emanuel Roşu)