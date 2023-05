Siviglia-Roma, da Totti a Gualtieri: ecco tutti i vip che saranno presenti alla Puskas Arena

Domani alle ore 21 andrà in scena la finale di Europa League tra Siviglia e Roma e il teatro della sfida sarà la Puskas Arena di Budapest. C'è enorme entusiasmo per questa sfida e ovviamente saranno presenti moltissimi vip sugli spalti. Immancabile la presenza di Totti (accompagnato dalla fidanzata e da suo figlio Christian), ma non sarà l'unico ex calciatore giallorosso. Sono attesi, infatti, anche Rizzitelli, Perrotta, Cassetti e Candela. Allo stadio ci sarà anche l'ex presidente giallorossa Rosella Sensi, la quale è stata invitata dai Friedkin. Oltre agli attori Mastrandrea, Leo e Propizio, saranno presenti anche i cantanti Venditti, Blanco, Damiano dei Maneskin e Noemi. Ad assistere al match ci saranno anche il presidente del Coni Malagò, il ministro dello Sport Abodi, il presidente della FIGC Gravina, il presidente della UEFA Ceferin, il sindaco di Roma Gualtieri e il numero uno del Roma Club Montecitorio Cento.

(sport.sky.it)

