VIDEO - Europa League, Siviglia-Roma: Damiano dei Maneskin si prepara alla finale tingendosi i capelli di giallorosso

Domani alle ore 21 la Roma affronterà il Siviglia nel match valido per la finale di Europa League. C'è grandissima ansia per questa super sfida e i tifosi stanno cercando di ingannare la lunga attesa in tutti i modi. Damiano, il cantante dei Maneskin, si sta preparando alla partita in un modo davvero particolare: il frontman del gruppo, infatti, ha deciso di tingersi i capelli di giallo e rosso e ha documentato tutto su Instagram.