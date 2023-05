Roma-Bayer Leverkusen, la coreografia della Curva Sud: "Amor Romae Nostra Lex". In Tevere: "Uniti per un'altra battaglia" (FOTO)

"Amor Romae Nostra Lex". Così la Curva Sud ha deciso di caricare la squadra prima del calcio d'inizio del match contro il Bayer Leverkusen, valido per l'andata delle semifinali di Europa League. Numerosi gli striscioni anche in Tribuna Tevere. "Non c'è partita che ce fa tremà", si legge. "Uniti insieme per un'altra battaglia... lottate per noi e per la maglia", recita un altro. "L'amor che non tradisce", infine, è quello a firma del Gruppo Tevere.