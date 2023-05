Roma-Bayer Leverkusen: Dan Friedkin all'Olimpico. In tribuna con Ceferin, Gravina e Malagò (VIDEO)

Roma in scena in Europa League: la squadra di Mourinho allo Stadio Olimpico riceve in casa il Bayer Leverkusen nella gara d'andata della semifinale della competizione europea. In tribuna c'è anche il presidente giallorosso Dan Friedkin. Oltre al proprietario della club, inoltre, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

In tribuna il presidente giallorosso segue la partita al fianco di Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, Gabriele Gravina, presidente della Figc, e Giovanni Malagò, presidente del Coni.