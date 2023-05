Roma-Bayer Leverkusen: il sindaco Gualtieri sarà presente all'Olimpico

Allo Stadio Olimpico questa sera alle 21.00 andrà in scena Roma-Bayer Leverkusen, primo round della semifinale di Europa League. In tribuna, secondo le informazioni del giornalista Andrea De Angelis, sarà presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per assistere alla sfida europea dei giallorossi di José Mourinho.

