FOTO - Siviglia-Roma: abbraccio Mourinho-Rakitic alla vigilia

In un'intervista rilasciata qualche giorno fa a Sky Sport, inerente alla finale di Europa League tra Siviglia e Roma, il croato Ivan Rakitic aveva rilasciato parole di stima nei confronti del tecnico rivale José Mourinho: "È un peccato che non abbiamo mai lavorato insieme, sarebbe stato fantastico. Mi piacerebbe conoscerlo nella quotidianità, ma non è mai stato possibile. Lo rispetto molto". Un rispetto confermato anche da una foto scattata nella giornata odierna, che ritrae il giocatore e il portoghese a Budapest abbracciati e sorridenti sul campo della Puskás Aréna, dove domani alle 21:00 si svolgerà la finale di Europa League tra Siviglia e Roma.

Jose Mourinho and Ivan Rakitic ? pic.twitter.com/0INCXYU9QE — J (@MourinhoPics) May 30, 2023