Siviglia, Gomez: "Mourinho un grande, preparerà bene la partita. Mendilibar fantastico, con lui giochiamo un calcio semplice"

SKY SPORT - "Se ci saremmo aspettati di arrivare in finale? Fino a due mesi fa non lo pensava nessuno, il cambiamento della squadra è stato notevole. Ora siamo in una posizione abbastanza buona in campionato e in finale di Europa League, è tanta roba". Il Papu Gomez inizia a pensarci all'appuntamento di Budapest del 31 maggio prossimo, quando il Siviglia sfiderà la Roma nell'ultimo atto del torneo. Dopo il Mondiale con l'Argentina, l'ex atalantino sogna un altro trofeo e rende merito al tecnico Mendilibar che, terzo tecnico stagionale dopo Lopetegui e Sampaoli, ha dato una svolta. "E' una persona fantastica, umile, che viene dal basso - racconta - Ha fatto tutte le categorie, si merita tutto, è una persona onesta che ti guarda in faccia e ti dice le cose senza nessun filtro. All'inizio della stagione le cose andavano male, non riuscivamo a fare risultati, ma abbiamo ritrovato un'identità di squadra grazie a lui, ha messo i giocatori nel proprio ruolo, senza fare esperimenti, fa un calcio semplice".

Augurandosi di sfidare in campo gli amici Dybala e Spinazzola, Gomez ammette che "la Roma è una grande squadra, una big d'Europa. Ha giocatori importanti, può farti male in ogni momento, dovremo stare attenti. Mourinho è un grande allenatore e preparerà bene la partita".