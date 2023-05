FOTO e VIDEO - Budapest pronta per Siviglia-Roma: la Puskas Arena e la fan zone giallorossa

Budapest si prepara ad accogliere Siviglia e Roma, e i rispettivi tifosi, per la finale di Europa League in scena il 31 maggio, alle 21.00, alla Puskas Arena. Nel frattempo, è tutto pronto nella fan zone in città riservata ai tifosi giallorossi: il meeting point per i romanisti sarà all’interno del City Park, distante 2.5 chilometri a piedi dallo stadio che ospiterà la finale, e sarà aperto a partire dalle ore 11 del 31 maggio. Una panoramica della Puskas Arena e della fan zone romanista: